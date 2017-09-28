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Cinayeti itiraf edip teslim olan Emrah Serbes için karar verildi

Sosyal medyadan ölümlü bir trafik kazasında sorumluluğun kendisinde olduğunu üstlenen ve teslim olacağını belirten Emrah Serbes, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Cinayeti itiraf edip teslim olan Emrah Serbes için karar verildi

Sosyal medyadan ölümlü bir trafik kazasında sorumluluğun kendisinde olduğunu üstlenen ve teslim olacağını belirten Emrah Serbes, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

28 Eylül 2017 Perşembe 16:27
Cinayeti itiraf edip teslim olan Emrah Serbes için karar verildi
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BEHZAT Ç. kitaplarının yazarı  Emrah Serbes bugün sosyal medyadan şoke eden bir paylaşım yaptı. Serbes, 22  Eylül'de gerçekleşen ve bir baba ile kızının hayatını kaybettiği trafik kazasını kendisinin yaptığını açıkladı. Serbes, 'O kazanın sorumlusu benim. Şok nedeniyle kazayı üstlenemedim. Arkadaşım suçsuz yere cezaevinde. Savcılığa geldim ve teslim oluyorum" dedi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Torbalı  Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim olan  Emrah Serbes, önce savcıya ifade verdi. Serbes ardından, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan  Emrah Serbes tutuklandı.

TWITTER'DAN AÇIKLADI

Kazadan 6 gün sonra kazayla ilgili olarak  Emrah Serbes, twitter hesabından bir açıklama yaparak, kaza sırasında aracı kendisinin kullandığını itiraf etti. Serbes, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"O KAZANIN SORUMLUSU BENİM"

"22.09.2017 tarihinde İzmir – Aydın otobanında meydana gelen kazanın sorumlusu benim. Bu kazada aynı aileden bir baba-kız hayatını kaybetti, anne ise yoğun bakımda. Ölen genç kız, bir çocuk, 16 yaşında. Hiçbir şey bir genç kızın hayatından daha değerli değildir.

"ÇARPIŞMANIN ÖNÜNE GEÇEMEDİM"

Bir rampanın ardından birden önümüze çıkan araca çarpmamak için elimden gelen bütün çabayı sarf ettim. Kaygan zemin nedeniyle yavaşlayamadığımdan direksiyonu bariyerlere kırdım. Ama çarpışmanın önüne geçemedim. Bariyerleri aşarak üç-dört takla attık ve sonunda demir tellere takılarak durduk. Açılan hava yastıkları ve aracın güvenlik sistemi nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattık. Kaza esnasında yanımda oturan arkadaşım Kenan Doğu ile birlikte aracın sun roof'undan çıktık ve diğer aracın yanına gittik.
"OLAY ANINDA KAZAYI ÜSTLENEMEDİM"

Araçtakilerin nabızlarına baktım anne hâlâ hayattaydı. 112'yi aradık ama ambulans olay yerine çok geç geldi. Araçtan fırlayıp yolun kenarında yatan genç kızı görünce kendimi kaybettim ve bu şok nedeniyle olay anında kazayı üstlenemedim.

"ARKADAŞIM SUÇSUZ CEZAEVİNDE YATMAKTADIR"

Kazayı oturan arkadaşım Kenan Doğru üstlendi. Şu an suçsuz olduğu halde cezaevinde yatmaktadır. Kenan'ı Beşiktaş tribününden tanırım, senelerce birbirimizi kolladık. Bu hadise nedeniyle hiç kimseye bir şey söylemeden sonuna kadar cezaevinde benim için yatabilecek bir insandır.

"SAVCILIĞA GELDİM, TESLİM OLUYORUM"

Ama oradan günler geçtikçe bu vicdanı sorumluluğu kaldıramayacağımı anladım. Savcılığa geldim ve kendim teslim oluyorum. Hayatını kaybedenleri geri getirmeyecek olsa da cezam neyse çekmeye hazırım. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilerim. Keşke bu kazada ben ölseydim. Hayatı boyunca haktan, hukuktan, adaletten bahsetmiş biri olarak bundan sonra doğan her gün benim için bir azap olacak. Suçun cezasından kaçabilirsin ama vicdanının azabından kaçamazsın."

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Anahtar Kelimeler:
EMRAH SERBESBEHZAT Ç
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