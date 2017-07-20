Cinayet... Sokakta bıçaklandı

OLAY , saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Mahalle Muhtarlığı önünde Gökhan Kavlı'yı yaralı olarak yerde gören bir kişi onu taksi ile yakındaki bir tıp merkezine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Kavlı, ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sırtından bıçaklanan ve çok kan kaybettiği belirtilen Kavlı, kurtarılamadı. Kavlı'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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