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Cilvegözü Sınır Kapısı ticari tırlara açıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari tırların çıkışları başladı

Cilvegözü Sınır Kapısı ticari tırlara açıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari tırların çıkışları başladı

18 Ekim 2017 Çarşamba 10:07
Cilvegözü Sınır Kapısı ticari tırlara açıldı
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ALINAN bilgiye göre, 3 Ağustos'ta Türkiye sınırı yakınında yer alan  Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle  sınır kapısından insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi dışındaki  nakillere kapatılmıştı. 
Bugün itibarıyla ticari  tırların çıkışı ve malzeme kısıtlaması  kaldırıldı. Alınan karar doğrultusunda Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari  tırların çıkışları sabah saatlerinde başladı. 
Suriye'ye gönderilen insani yardımları taşıyan araçlar ve ticari  tırlar nedeniyle Cilvegözü Sınır Kapısı'nda uzun tır kuyrukları oluştu. Araç  kuyruğunun yaklaşık 4 kilometreyi bulduğu gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
HatayCilvegözü Sınır Kapısı
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