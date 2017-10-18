Cilvegözü Sınır Kapısı ticari tırlara açıldı

ALINAN bilgiye göre, 3 Ağustos'ta Türkiye sınırı yakınında yer alan Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle sınır kapısından insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi dışındaki nakillere kapatılmıştı. Bugün itibarıyla ticari tırların çıkışı ve malzeme kısıtlaması kaldırıldı. Alınan karar doğrultusunda Cilvegözü Sınır Kapısı 'ndan ticari tırların çıkışları sabah saatlerinde başladı. Suriye'ye gönderilen insani yardımları taşıyan araçlar ve ticari tırlar nedeniyle Cilvegözü Sınır Kapısı'nda uzun tır kuyrukları oluştu. Araç kuyruğunun yaklaşık 4 kilometreyi bulduğu gözlendi.

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