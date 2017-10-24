Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk

TÜRKİYE'NİN farklı illerinden Suriye'ye gıda ve ticari malzeme götüren TIR'lar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
TIR'lar daha sonra Suriye'ya geçiş için Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelirken, gümrük kapısı önünde yoğunluk meydana geldi.
Öte yandan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan bazı Suriyeli ailelerin ülkelerine dönüş yaptıkları görüldü.
Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen ailelerin Türkiye'den çıkışları pasaportla sağlanıyor.
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