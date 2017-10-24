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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardımları ve ticari malzemeleri taşıyan TIR'lar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardımları ve ticari malzemeleri taşıyan TIR'lar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

24 Ekim 2017 Salı 17:35
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk
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TÜRKİYE'NİN farklı illerinden Suriye'ye gıda ve ticari malzeme götüren  TIR'lar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

TIR'lar daha sonra Suriye'ya geçiş için Cilvegözü Sınır Kapısı'na  yönelirken, gümrük kapısı önünde yoğunluk meydana geldi.

Öte yandan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek Cilvegözü Sınır  Kapısı'ndan çıkış yapan bazı Suriyeli ailelerin ülkelerine dönüş yaptıkları  görüldü.

Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla Cilvegözü Sınır Kapısı'na  gelen ailelerin Türkiye'den çıkışları pasaportla sağlanıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Cilvegözü Sınır KapısıSuriyeTırHatayReyhanlı
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