Cilvegözü Sınır Kapısı geçici olarak kapatılacak

HATAY'IN Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı, yarın yolcu ve tır, ertesi gün de yalnızca tır giriş çıkışlarına kapatıldı.
Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye-Türkiye sınırının sıfır noktasında inşaat ve asfalt çalışmaları yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar nedeniyle Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yarın yolcu ve tır, 21 Temmuz'da da sadece tır giriş ve çıkışlarına izin verilmeyeceği kaydedildi.
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