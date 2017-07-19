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Çiller 5 yı sonra hakim karşısında: Her şeyi biliyorum ama konuşmam

28 Şubat davasında tanık olduğu halde duruşmalara katılmayan Çiller, hakkında zorla getirilme kararı çıkınca ifadeye gitti ama sorulara "Cevap vermek istemiyorum" yanıtını verdi

Çiller 5 yı sonra hakim karşısında: Her şeyi biliyorum ama konuşmam

28 Şubat davasında tanık olduğu halde duruşmalara katılmayan Çiller, hakkında zorla getirilme kararı çıkınca ifadeye gitti ama sorulara "Cevap vermek istemiyorum" yanıtını verdi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:40
Çiller 5 yı sonra hakim karşısında: Her şeyi biliyorum ama konuşmam
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28 ŞUBAT dönemine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral  İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı  Çevik Bir, emekli Orgeneral  Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan'ın da bulunduğu 103 sanığın yargılandığı dava bugün devam etti.

TANSU ÇİLLER TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 89. celsede öğleden önce  İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan  Tansu Çiller'in mağdur, tanık olarak beyanı alındı.

5 yıldır devam eden duruşmalara "yurt dışındayım" diyerek katılmayan, Mayıs ayındaki duruşmada hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Çiller, katılmak zorunda kaldığı duruşmada da kayda değer ifadeler kullanmadı.

DEMİREL, TERFİ ZİNCİRİNİN BOZULMASINDAN MEMNUN KALMAYACAĞINI SÖYLEMİŞ

Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy,  Sincan'da tankların yürütülmesi haberlerinin medyada yer alması üzerine devletin tepkisinin ne olduğunu sordu. Çiller, Cumhurbaşkanının kendisine bunun bir darbe hazırlığı olduğuna dair brifing verildiğini söylediğini beyan ederek, "Cumhurbaşkanına laiklik tehdidini bir icra olarak görüp görmediğini sordum. O da bana, 'Ben görmüyorum ama bak askerler ayakta, demek ki görenler var' dedi. O sıralar aklımda komuta kademesinde değişiklik yapmak ve bazı komutanları emekli etmek de vardı. Ancak daha önce  Doğan Güreş'in görev süresinin uzatılmasından memnun kalmayan  Cumhurbaşkanı Demirel, 'Yeniden terfi zincirinin bozulmasından memnun kalmam' demişti" şeklinde konuştu.

"TARİHE MAL OLMUŞ DEMEÇLERİM VAR"

Çiller, bir sanık müdafisinin "15 yıl sonra bir savcı sizi çağırıyor ve 15 yıl önceki olay soruluyor. Siz, sabah şerifleriniz hayrolsun bugüne kadar neredeydiniz diye savcıya sormadınız mı?" sorusuna, "Ben bu dosyanın açılmasıyla ilgili bir girişimde bulunmadım. Ama madem açıldı, bana başvuruldu ve ben en büyük tanıklarından ve mağdurlarından biriyim, o halde benim için yapılacak tek şey gelecek nesillere bunu aktarabilmek. Çünkü benim tarihe mal olmuş demeçlerim var" cevabını verdi.

"BİLGİM VAR AMA CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM"

Sanık Alican Türk'ün "DTP'yi kuran Cindoruk da askerler tarafından mı yönlendirildi?" sorusunu Çiller, "Ayrıntılı bilgim var, ama buna cevap vermek istemiyorum" diye yanıtladı. Ardından beyanları tamamlanan Çiller, mahkeme salonundan ayrıldı. Duruşmaya verilen yarım saatlik aradan sonra mağdur müşteki beyanlarının alınmasına geçildi. Celsenin uzaması halinde geri kalan müştekilerin beyanlarının alınmasına yarın devam edilecek.

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ÇİLLER28 şubatHakimMahkeme
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