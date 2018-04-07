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Çilingir çağırmadı, çocuğu iple damdan sarkıttı

Kahramanmaraş'ta bir binanın 2. katındaki dairenin içerisinde unutulan anahtarı almak isteyen bir kişi, küçük çocuğu iple damdan aşağıya sarkıtarak eve girmesini sağladı

Çilingir çağırmadı, çocuğu iple damdan sarkıttı

Kahramanmaraş'ta bir binanın 2. katındaki dairenin içerisinde unutulan anahtarı almak isteyen bir kişi, küçük çocuğu iple damdan aşağıya sarkıtarak eve girmesini sağladı

07 Nisan 2018 Cumartesi 18:48
Çilingir çağırmadı, çocuğu iple damdan sarkıttı
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OLAY, Kahramanmaraş'ta adresi tespit edilemeyen bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında bulunan dairenin sahipleri evden ayrılırken, evin anahtarını içeride unuttu. Çilingir çağırmak istemeyen ev sahibi, çözümü ailenin yaşı küçük üyesini iple damdan sarkıtmakta buldu. 

Evin sahibi damdan küçük çocuğu iple aşağı sarkıtırken, dışarıda olayı görüntüleyen bir şahısta "Sağlam bağladın değil mi?” diyerek yaptıkları çılgınlığın güvenliğinden emin olmak istedi. 

Yürekleri ağızlara getiren olayda, küçük çocuk pencereden içeriye girerek evin kapısını açtı. 

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