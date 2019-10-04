Ciğerlerimiz alev alev yanıyor

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Bursa'nın Gürsu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti
GÜNDEM 04.10.2019, 00:06
YANGIN, akşam saatlerinde Gürsu ilçesi Kazıklı mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 4 tanker ve 40 kişilik ekip, yangına müdahale etti. Etrafında kızılçam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede yerleşim alanı bulunmazken, ekiplerin soğutma çalışmalarının sabahın ilk ışıklarına kadar süreceği öğrenildi.
Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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