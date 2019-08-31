Çiğ köfte dükkanında skandal görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor

SİLİVRİ Çanta Mahallesi'nde bir çiğ köfte dükkanını işleten F.D., iş yerinin önünde bulunan kediyi uzaklaştırmak istedi. Başarılı olamayan kadın tekme attığı kediyi ileriye fırlattı. İş yeri önündeki kediye kadının tekme attığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) resmi hesaplarından görüntülerin paylaşılmasının ardından kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Dernek Başkanı Erman Paçalı tarafından yapılan açıklamada da F.D. hakkında dernek hukukçuları tarafından adli ve idari yönden işlemler için başvuruda bulunulacağı açıklandı.

ÇİĞ KÖFTE ZİNCİRİNİN MARKA SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından çiğ köfte zincirinin marka sahibi tarafından da yazılı bir açıklama yapıldı.Marka merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bu çirkin olayı şiddetle kınıyoruz. Olayın gerçekleştiği bayinin bayilik iptali için gerekli girişimde bulunduk.Biz hayvansever bir firmayız. Firmamızın böyle çirkin bir hadise ile anılmasından dolayı tüm kamuoyundan özür diliyoruz" denildi.