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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Çiftlik Bank'tan sonra 'Restoran Bank' vurgunu

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ve bir yılda yaklaşık 200 milyon lira para topladığı iddia edilen Anadolu Farm'ın yetkililerine ulaşılamazken, mağdur olduklarını ifade eden vatandaşlar sosyal paylaşım sitesinden oluşturdukları grupta diğer mağdurların savcılığa şikayette bulunmaları çağrısını yaptı

Çiftlik Bank'tan sonra 'Restoran Bank' vurgunu

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ve bir yılda yaklaşık 200 milyon lira para topladığı iddia edilen Anadolu Farm'ın yetkililerine ulaşılamazken, mağdur olduklarını ifade eden vatandaşlar sosyal paylaşım sitesinden oluşturdukları grupta diğer mağdurların savcılığa şikayette bulunmaları çağrısını yaptı

21 Mart 2018 Çarşamba 16:00
Çiftlik Bank'tan sonra 'Restoran Bank' vurgunu
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GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı'nın incelemeye aldığı ve yaklaşık 44 bin üyesi bulunduğu belirtilen Ekolium A.Ş. çatısı altında kurulan Anadolu Farm'ın Kayseri merkezinde sessizlik hakim. Bina girişinde tabelası olmayan ancak 14. katta Ekolium A.Ş. ve Anadolu Farm tabelasının asılı olduğu şirkette sadece sekreter bulunuyor. Kayseri merkezli restoran zinciri ve gıda firmasına vatandaşların yaklaşık 200 milyon lira yatırdığı ileri sürülüyor. 
Anadolu Farm yetkililerinin sosyal paylaşım sitesinden 12 Mart'ta yaptıkları açıklamada, "Çiflik oyunları hakkında çıkan haberlerden dolayı üyelerimiz tedirgin olmuş ve şirketimizin çağrı merkezi ve canlı desteğe yapılan talepler üzerine şirketimiz bir açıklama yapma gereği duymuştur. Diğer sistemlerin denetim süreci ve savcılığın verdiği karar hakkında şirketimizin bilgisi yoktur. Bilinmelidir ki Ekolium AŞ Türkiye‘de kurulmuş olup, Türk topraklarına yatırım yapmıştır. Şirketimizin yurt dışında para giriş çıkışı ve yurt dışı ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Şirketimizin açtığı işyerleri üyelerimize satış olarak değil reelde halka yapılan satış ve ticaret ile kar payı dağıtmaktadır. Şirketimizin yapmış olduğu yatırımlar ve izlemiş olduğu yolların diğer sistemler ile alakası olmayıp mevcut oyun içeriğimiz dahi başka sistemlere benzememektedir. Aynı zamanda bilinmelidir ki Bakanlık bir mevzuat oluşturup bu sistemleri belli kural ve devletimizin yasaları dahilinde devam etme olanağı sunacaktır. Oluşturulacak olan mevzuata uygun tek Türk Şirketi ve yerli yatırımı olarak Ekolium Anonim Şirketi, inanıyoruz ki Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasına girecektir. Tüm üyelerimizden ricamız sakin bir şekilde yaşanılan bu denetim sürecini sabırla takip edip şirketimizden gelen açıklamaları beklemeleridir. Bu süreci bizlere olan desteğiniz ile en iyi şekilde yürüteceğiz" şeklinde açıklama yaptığı ortaya çıktı. 
Haberlerin hızla yayılmasından sonra ise mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar yine sosyal paylaşım sitesinde 'Anadolugarmmağdurları' adı altında bir sayfa oluşturarak, İsa Karademir'in tüm telefonlarını kapattığını, yerine İbrahim Katlav'ı yetkili olarak bıraktığını ifade ederek, mağdurlara savcılığa suç duyurusunda bulunmaları çağrısını yaptı. 
Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne şu ana kadar herhangi bir şikayet ulaşmadı. 

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Anahtar Kelimeler:
ÇİFTLİK BANKRestoran BankVURGUNEkolium
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