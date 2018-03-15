Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! CEO firarda, karısı tutuklandı

NÖBETÇİ MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Cemal Çolak ve Sıla Aydın'ın ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen Cemal Çolak ve Sıla Aydın çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TESLİM OLDU Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın bugün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim olurken, şirketin yönetim kurulu üyesi ve Taraklı'da bulunan tesislerin müdürü olan Cemal Çolak ise İstanbul Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı.

SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, savcılığa gelerek teslim olan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın 'ın eşi Sıla Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.

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