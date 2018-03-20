çiftlik bank olayında flaş gelişme

NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun haberine göre; Dışişleri Bakanlığı iade dosyasını Türkiye'nin Uruguay'da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliği'ne gönderildi.

ÇİFTLİK Bank vurgunuyla 77 bin kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın 'ın iadesi için Türkiye harekete geçti.

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