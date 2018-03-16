Çiftlik Bank mağdurlarının son umudu Muslera oldu

TÜRKİYE son günlerde Çiftlik Bank adı altında geçen dolandırıcılık hikayesini konuşuyor. 27 yaşındaki sözde girişimci Mehmet Aydın, internet üzerinden oynanan oyun üzerinden para kazandırma vaadiyle onbinlerce insandan para toplayıp, geçtiğimiz günlerde Uruguay'a kaçtı. Olayın Galatasaray'ı ilgilendiren kısmı ise tam da burada başlıyor. Kısa yoldan emeksiz kazanç ümidiyle sanal inek, keçi ve tavuklara para yatırıp mağdur olanlar, Uruguay'daki yetkililerle irtibata geçip Mehmet Aydın'a ulaşmak istiyor.

MAĞDURLAR MUSLERA'DAN YARDIM BEKLİYOR

Bunun için de sosyal medya aracılığıyla yapılan yazışmalarda, Türkiye'deki en ünlü Uruguaylı, Fernando Muslera ismi üzerinde mutabakat sağlandı! Mağdurlar, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisinden yardım istemeye hazırlanıyor. Yani Muslera'dan bu kez de Çiftlik Bank mağdurlarını kurtarması bekleniyor...