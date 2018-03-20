Çiftlik Bank mağdurlarına Kılıçdaroğlu'ndan müjde: Paranızı alırsınız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında "Paranızı rahat alabilirsiniz. Ama o tosundan değil, parayı BDDK'dan alabilirsiniz. Dava açmanız lazım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank mağdurlarına seslenerek, "Paranızı rahat alabilirsiniz. Ama o tosundan değil, parayı BDDK'dan alabilirsiniz. Dava açmanız lazım. BDDK kanununun 150. maddesi var" dedi

"FAİZİYLE BERABER ALIRSINIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çiftlik Bank mağduru kişilere seslenen Kılıçdaroğlu, "BDDK'ya dava açarak paralarınızı alabilirsiniz" dedi. CHP lideri, "Görev BDDK'nın. Adam bankayı unvan olarak kullanmış. Devletin kurumu görüyor. Davayı açarsın, bu kanunu (BDDK Kanunu 150. madde) gerekçe gösterirsin. Ver mahkemeye faiziyle beraber paranı alırsın" diye konuştu.