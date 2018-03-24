Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 23 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40 milyar dolarlık ceza
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40...

Çiftlik Bank'ın tek kazananı parayı iade etti ama başı hala belada

"Çiftlik Bank'tan aldığım 200 bin lirayı iade etmek istiyorum" diyen makina imalatçısı Fatih Yalçınkaya parayı iade etti ama kurtulamadı. İcra Müdürlüğü kapısını çaldı, makinesine haciz koyuldu

Çiftlik Bank'ın tek kazananı parayı iade etti ama başı hala belada

"Çiftlik Bank'tan aldığım 200 bin lirayı iade etmek istiyorum" diyen makina imalatçısı Fatih Yalçınkaya parayı iade etti ama kurtulamadı. İcra Müdürlüğü kapısını çaldı, makinesine haciz koyuldu

24 Mart 2018 Cumartesi 08:27
Çiftlik Bank'ın tek kazananı parayı iade etti ama başı hala belada
banner404

SANAL çiftlik üzerinden 511 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın, Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. O kaçtı, olan binlerce kişiye oldu. Makina imalatçısı Fatih Yalçınkaya'nın durumu ise diğerlerinden farklı. O kaybettiği parayı değil Çiftlik Bank'tan aldığı 200 bin lirayı iade etmek için yola çıkmıştı. Çünkü Çiftlik Bank kurucuları, makine imalatçısı Fatih Yalçınkaya'ya ambalaj makinesi yaptırmış, parasını da peşin vermiş, sonra makineyi almadan ortadan kaybolmuştu.

PARAYI İADE ETTİ AMA BAŞI DERTTEN KURTULMADI

Fatih Yalçınkaya, CNN TÜRK'te ''Bir garip Çiftlik Bank hikayesi'' başlığıyla yer alan haberde ''Çiftlik Bank'tan aldığım 200 bin lirayı devlete iade etmek istiyorum" demişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu haberin ardından devreye girdi. Yalçınkaya, savcılığa ifade verdi ve parayı da iade etti. Ancak başı hala dertten kurtulmadı.

MAKİNEYE HACİZ KOYULDU

Konya'dan bir avukat, 143 bin 832 lira alacaklı olduğunu iddia etti. Konya 4. İcra Müdürlüğü kapısını çaldı, makineye haciz koyuldu.

"PARAYI MEHMETÇİK'E BAĞIŞLAYACAĞIM"

Fatih Yalçınkaya ise bu olayın üzerine haczin bir an önce kaldırılmasını istedi. Parayı da Mehmetçik'e bağışlayacağını açıkladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ÇİFTLİK BANKFatih Yalçınkayaİcra Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin yeni deprem haritası! 22 yıl sonra değişti...
Türkiye'nin yeni deprem haritası! 22 yıl sonra değişti...
Şiddet gören kadınlar polise tek tuşla ulaşacak!
Şiddet gören kadınlar polise tek tuşla ulaşacak!
Sözleşmeli öğretmenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Sözleşmeli öğretmenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim