Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40 milyar dolarlık ceza
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 22 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Sağlıklı kilo verdirip kanseri önlüyor!
Sağlıklı kilo verdirip kanseri önlüyor!
Günlük Burç Yorumu - 22 Mart 2018 Perşembe
22 Mart Günlük Burç Yorumu

Çiftlik Bank'ın kaçak CEO'su, şehidimizi de dolandırmış

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'a binlerce askerin de para yatırdığı ortaya çıktı. Aydın'ın dolandırdığı askerler arasında geçen yıl Hakkari'de şehit düşen askerimiz de bulunuyor

Çiftlik Bank'ın kaçak CEO'su, şehidimizi de dolandırmış

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'a binlerce askerin de para yatırdığı ortaya çıktı. Aydın'ın dolandırdığı askerler arasında geçen yıl Hakkari'de şehit düşen askerimiz de bulunuyor

22 Mart 2018 Perşembe 11:35
Çiftlik Bank'ın kaçak CEO'su, şehidimizi de dolandırmış
banner404

ÇİFTLİK Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'a binlerce askerin de para yatırdığı ortaya çıktı. Aydın'ın dolandırdığı askerler arasında geçen yıl Hakkari'de şehit düşen askerimiz de bulunuyor.
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı. Yaklaşık 80 bin kişiden milyonlarca lira toplayarak yurtdışına kaçan 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın ardında bıraktığı mağdurlar arasında çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) mensubunun da olduğu ortaya çıktı.
BİNLERCE ASKER MAĞDUR OLDU
Sözcü'den Turgut Erat'ın haberine göre; TSK'daki uzman çavuş ve astsubay rütbesinde görev yapan çok sayıda askerin Çiftlik Bank sistemine dahil olduğu ve binlerce mağdur gibi dolandırıldığı öğrenildi. TSK'daki mağdur asker sayısının binlerce olduğu ortaya çıktı.
Şehit Halis Özcengiz'in de kazancının bir bölümünü, 1 yaşındaki kızının geleceği için Çiftlik Bank'a yatırmış
HAKKARİ ŞEHİDİ DE MAĞDURLAR ARASINDA
TSK'daki Çiftlik Bank mağdurlarından birisinin de geçtiğimiz yıl eylül ayında teröristlerle çarpışırken Hakkari'de şehit düşe uzman çavuş Halis Özcengiz(27) olduğu öğrenildi. Şehit uzman çavuşun de vaatlere kanıp kazancının bir bölümünü, evladının geleceği için Çiftlik Bank'a yatırdığı ortaya çıktı.
Şehit uzman çavuşun bir silah arkadaşı, "Ben de bu sisteme para yatırdım. Geçtiğimiz aya kadar paralarımız yatmıştı. Ancak bundan sonra ne olacağını biz de bilmiyoruz" dedi. Kendii de uzman çavuş rütbesinde olan asker, "Yüzlerce hatta binlerce mağdur asker var" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ÇİFTLİK BANKTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den kara haber: Şehit ve yaralılar var
Afrin'den kara haber: Şehit ve yaralılar var
Terör izleri siliniyor! İşte imha edilen terör kampından görüntüler
Terör izleri siliniyor! İşte imha edilen terör kampından görüntüler
Bakan tek tek isimlerini verdi! İşte yeni Çiftlik Banklar
Bakan tek tek isimlerini verdi! İşte yeni Çiftlik Banklar

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim