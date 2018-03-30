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Çiftlik Bank'ın Antalya’daki depolarına baskın

Çiftlik Bank'ın Antalya’daki depolarına baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu. 

Çiftlik Bank'ın Antalya’daki depolarına baskın

Çiftlik Bank'ın Antalya’daki depolarına baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu. 

30 Mart 2018 Cuma 15:12
Çiftlik Bank'ın Antalya’daki depolarına baskın
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu iki şirketin depolarına dün baskın düzenlendi. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan iki ayrı depoya baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu. 
Aramalarda dijital materyal ve belgelere de el konuldu. 

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