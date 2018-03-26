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Çiftlik Bank ile ilgili yeni detay! Örgüt şeması deşifre oldu

Son dönemin en konuşulan gündem maddesi olan Çiftlik Bank ile ilgili gün geçtikçe yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak Çiftlik Bank'ın örgüt şeması deşifre oldu

Çiftlik Bank ile ilgili yeni detay! Örgüt şeması deşifre oldu

Son dönemin en konuşulan gündem maddesi olan Çiftlik Bank ile ilgili gün geçtikçe yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak Çiftlik Bank'ın örgüt şeması deşifre oldu

26 Mart 2018 Pazartesi 10:35
Çiftlik Bank ile ilgili yeni detay! Örgüt şeması deşifre oldu
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ÇİFTLİK Bank vurgununda, MASAK müfettişleri ve savcılıkların yaptığı incelemelere göre, çetenin tepe yöneticisi Mehmet Aydın dışında aynı soyisimde 3 yönetici daha var. Bu 3 yöneticinin altında ise 4 isim bulunuyor.

Türkiye’nin gündemini sarsan son dönemin en büyük dolandırıcılık olayı Çiftlik Bank’ta vurgunun başta 511 milyon TL olduğu ifade edilmişti. Şimdi 1 milyar TL’yi geçtiği açıklandı. Devlet kurumlarından farklı kaynaklar vurgunun 2 milyar TL’yi bulabileceğini, dolandırılan insan sayısının da 200 bine ulaşabileceğini dile getiriyor.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, çete üyeleri yurtdışına kaçmadan yakalanabilir ve çaldıkları paralara/hesaplara el konulabilirdi ancak iddiaya göre suç duyurusu yapılan kimi savcılıklar topu birbirine attı, pek çoğu da takipsizlik kararı verdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı şikâyetler üzerine 18 Ocak 2018’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ama mart ayına kadar kayda değer bir ilerleme de sağlanamadı. Örneğin çetenin sanal çiftlik kurduğu Bursa İnegöl’de savcılığa yapılan suç duyurusu, Sakarya Geyve’ye gönderildi. Buradan da İstanbul’a sevk edilecekken olay patladı.

TAKİPSİZLİK KARARI

Farklı illerde savcılıklara yapılan suç duyurularının çoğu takipsizlikle sonuçlandı. En son Kütahya’da savcılığa 16 Mart 2018’de suç duyurusunda bulunan bir vatandaş, Çiftlik Bank’a 5 bin TL yatırdığını sanal hayvanlardan elde edilen süt, yumurta gibi ürünlerin satışından 1 yılda 14 bin 772 TL gelir kazanacağını düşündüğünü, fakat siteden para alamayınca şikâyetçi olduğunu anlattı. Dilekçeye ilişkin verilen “Kovuşturmaya yer yoktur” kararında, Çiftlik Bank isimli sitenin saadet zincirine benzer bir dolandırıcılık olduğunun toplum tarafından bilindiği belirtilerek, zararın vatandaşın kusurundan kaynaklandığı ifade edildi. Ülke çapında 80 bin kişinin kısa sürede çok para kazanma hevesine girip kendi hatalarından kaynaklı mali sorumluluklarını telafi etme mercilerinin devlet kurumları olmadığı belirtilerek “Kamu adına kovuşturmaya yer yoktur” kararı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
MASAKÇİFTLİK BANK
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