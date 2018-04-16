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Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın keyfi yerinde!

Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai’nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm’da çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Aydın’ın yanında Dubai’deki adamlarından biri de var. Otelde gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın keyfi yerinde!

Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai’nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm’da çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Aydın’ın yanında Dubai’deki adamlarından biri de var. Otelde gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:17
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın keyfi yerinde!
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ÇİFTLİK Bank adı altında onbinlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin soruşturmanın bir numaralı faili Mehmet Aydın, Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyor. En son Uruguay ve Arjantin’de görünen Aydın’ın nerede olduğuna dair henüz bir iz yok. Ancak her geçen gün hayatı ve faaliyetleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

Dubai’de lüks otelde

Milliyet.com.tr, Mehmet Aydın’ın Dubai’nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm’da çekilmiş bir fotoğrafına ulaştı.  Otelin ‘Aquaventure’ adlı su parkında görülen Aydın’ın yanında Dubai’deki adamlarından biri de var.  Otel,  Dubai’nin en lüks ve pahalı otellerinden biri... Gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor. Aydın fotoğrafta yanındaki adamıyla su parkında eğlenirken görülüyor. 

Bitcoin işlemlerine devam

Milliyet.com.tr, Mehmet Aydın’ın bitcoin hesaplarından yaptığı son işlemlere ilişkin detaylara da ulaştı.  Bu detaylara göre Aydın’ın son işlem yaptığı bitcoin cüzdanında yaklaşık 10 milyon liralık bitcoin var. Aydın bu bitcoinleri iki parça halinde yönetiyor. Birden fazla hesaptan da Aydın’ın hesabına akış var... 

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında son olarak  aralarında organizasyonun muhasebeciliğini yapan K.K’nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ÇİFTLİK BANKFirari CEOsu Mehmet AydınDubai
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