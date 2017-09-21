Çifte cinayetin sanığına çifte müebbet talebi

MERKEZ Osmangazi’ye bağlı Kuştepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda Samet Ş. (23), arkadaşı Hamza Arslan’ı göğsüne vurduğu çakıyla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Arslan, hayatını kaybetti. Samet Ş., daha sonra Osmangazi ilçesindeki Mollafenari Mahallesi’nde ikamet eden Mevlüt Morkoç’un yanına uyuşturucu bulması için gitti. İsteğinin reddedilmesi üzerine Samet Ş., Markoç’u da öldürdü.

Cinayetlerin ardından polis tarafından yakalanan Samet Ş., madde kullandığı ve olay sırasında madde etkisi altında olduğu için bir şey anlamadığını söyledi. Sanık, önümüzdeki günlerde Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde çifte müebbet hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkacak.