Çiftçiye yine mazot sözü

ADALET Yürüyüşü’nün ardından çeşitli alanlarda yürüyüş ve mitingler düzenleme kararı alan ve daha önce Ordu’da fındık mitingi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Manisa’da çiftçilere hitap etti. ‘Üzüm mitingi’ düzenleyen Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde meydanlarda sık sık dile getirdiği mazot vaadini yineledi. CHP lideri çifçilere seslenerek, “Mazotu 1,5 liradan vereceğim, sözümün arkasındayım” dedi. Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu:

‘Tütünden sonra üzüm’

“Tütünü yok ettiler. Sıra üzüme geliyor. Mazotu yatlara veriyorsun 1.5 lira, traktöre veriyorsun 5 lira. Böyle vicdansızlık olur mu. İthalatçı, dağıtıcı, aracı kazanıyor da neden üretici alınterinin karşılığını alamıyor? Böyle bir adaletsizliği kimsenin vicdanı kabul etmez. Böyle bir adaletsizliği kabul edecek misiniz? Ben başkaları gibi değilim. Hesabını kitabını yaparım, öyle söz veririm.”

“Ankara’daki beylere sesleniyorum. Saraya para var. Yetmedi, 350 odalı yazlık saraya da para var. Uçaklara para var. Çiftçiye gelince para yok. Diğerlerine gelince yanıldım dersin. Çiftçi kardeşim siz yanıltmazsınız çünkü üretirsiniz. Siz memleketini seviyorsanız da onda. Çiftçi uçak, saray istemiyor. Üzüm fiyatı 6 lira olsun istiyor.”