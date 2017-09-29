Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.120
DOLAR
3.5555
STERLİN
4.7681
EURO
4.1933
29 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Eylül 2017 Yeni Alanya...
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
banner468

Çiftçiye yine mazot sözü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Manisa’da ‘Üzüm mitingi’ düzenledi, “Mazotu 1,5 liradan vereceğim, sözümün arkasındayım” dedi

Çiftçiye yine mazot sözü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Manisa’da ‘Üzüm mitingi’ düzenledi, “Mazotu 1,5 liradan vereceğim, sözümün arkasındayım” dedi

29 Eylül 2017 Cuma 09:54
Çiftçiye yine mazot sözü
banner404

ADALET Yürüyüşü’nün ardından çeşitli alanlarda yürüyüş ve mitingler düzenleme kararı alan ve daha önce Ordu’da fındık mitingi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Manisa’da çiftçilere hitap etti.  ‘Üzüm mitingi’ düzenleyen Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde meydanlarda sık sık dile getirdiği mazot vaadini yineledi. CHP lideri çifçilere seslenerek, “Mazotu 1,5 liradan vereceğim, sözümün arkasındayım” dedi. Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu:

‘Tütünden sonra üzüm’

“Tütünü yok ettiler. Sıra üzüme geliyor. Mazotu yatlara veriyorsun 1.5 lira, traktöre veriyorsun 5 lira. Böyle vicdansızlık olur mu. İthalatçı, dağıtıcı, aracı kazanıyor da neden üretici alınterinin karşılığını alamıyor? Böyle bir adaletsizliği kimsenin vicdanı kabul etmez. Böyle bir adaletsizliği kabul edecek misiniz? Ben başkaları gibi değilim. Hesabını kitabını yaparım, öyle söz veririm.”

“Ankara’daki beylere sesleniyorum. Saraya para var. Yetmedi, 350 odalı yazlık saraya da para var. Uçaklara para var. Çiftçiye gelince para yok. Diğerlerine gelince yanıldım dersin. Çiftçi kardeşim siz yanıltmazsınız çünkü üretirsiniz. Siz memleketini seviyorsanız da onda. Çiftçi uçak, saray istemiyor. Üzüm fiyatı 6 lira olsun istiyor.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Adalet YürüyüşüCHPÜzüm MitingiKemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın tüpünü kullanmadan önce bir defa ters çevirin
Yangın tüpünü kullanmadan önce bir defa ters çevirin
TSK açıkladı! 63 terörist etkisiz hale getirildi
TSK açıkladı! 63 terörist etkisiz hale getirildi
Konut alıcılarına kolaylık sağlayan kampanya
Konut alıcılarına kolaylık sağlayan kampanya

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim