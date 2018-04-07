Çiftçi cinayetinde yasak aşk iddiası: 2 gözaltı



OLAY, geçen salı günü saat 22.00 sıralarında, Benlik Mahallesi Yenice Mevkii'nde meydana geldi. Mutlu Aysel'in evinin arkasındaki ağıldan silah seslerini duyan yakınları olay yerine giti. Yakınları Aysel'i kanlar içinde buldu. Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri gönderildi. Sağlık ekibi, sağ omzundan ve bacağından av tüfeğiyle vurulan Aysel'in öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Aysel'in eşi Z.A. ile ilişkisi olduğu öne sürülen Erdal E.'yi gözaltına alındı. Erdal E.'nin, Z.A.'nın ablasıyla evli olduğu öğrenildi. Zanlılar işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.