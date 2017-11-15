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CHP’yi ezberleyin talimatı

FETÖ'nün ByLock üzerinden mensuplarına “bilinmesi gerekenler” listesi verdiği belirlendi. Örgütün, CHP’ye dair her şeyin ve herkesin ezberlenmesi gerektiği talimatı verdiği ortaya çıktı

CHP’yi ezberleyin talimatı

FETÖ'nün ByLock üzerinden mensuplarına “bilinmesi gerekenler” listesi verdiği belirlendi. Örgütün, CHP’ye dair her şeyin ve herkesin ezberlenmesi gerektiği talimatı verdiği ortaya çıktı

15 Kasım 2017 Çarşamba 09:43
CHP’yi ezberleyin talimatı
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FETÖ’nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock üzerinden gönderdikleri mesajlaşmalar birbir çözülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren son ByLock yazışmasında FETÖ’nün, mensuplarına “bilinmesi gerekenler” listesi verdiği ortaya çıktı. FETÖ üyelerinin gönderdiği mesajda “Atatürk’ün hayatı, CHP’nin parti örgütü içerisindeki en üst konumdaki kişilerden il örgütü yöneticilerine kadar ezberlenmesi” gerektiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
FetöBylockCHP
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