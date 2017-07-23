CHP’nin şerhine ‘ihanet’ suçlaması

KOMİSYON üyeleri ve medyayla 26 Mayısta paylaştıklarının, ‘taslak rapor’ olduğunu belirten Petek, rapora ‘korsan ilave’ yapıldığını söyleyerek ‘korsan rapordan’ söz etmenin, iyi niyetli bir açıklamaolmadığını belirtti ve ekledi: “Tarafıma ‘FETÖ’cü, FETÖ sempatizanı’ diyenlerle şimdiye kadar yargı önünde hesaplaştım, yargı kararları ile attıkları çamurları kendi yüzlerine sıvadım. Benzer iddiaları dile getirenler hakkında da gerekli davaları açtım ve açmaya devam ediyorum. Mücadelem hukuk içinde devam edecektir. Hukukun değişmez kuralını hatırlatıyorum: Müddei iddiasını ispat ile sorumludur. Aksi halde müfteridir.”
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