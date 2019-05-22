CHP’li Koç’tan NTV, Habertürk ve CNN Türk’e tepki

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, Millet İttifakı’nın 23 Haziran’daki İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun yol haritasını paylaştığı toplantıyı yayınlamayan televizyon kanallarına tepki gösterdi.

CHP’li Koç’tan NTV, Habertürk ve CNN Türk’e tepki
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TWİTTER hesabından yaptığı paylaşımda Koç, “NTV, HABERTÜRK, CNNTÜRK yine suspus olmuş durumda. Ekrem İmamoğlu 23 Haziran kampanyasını açıklıyor. Güya haber kanalları, başka modlarda” ifadelerini kullandı. Koç, daha sonra da gelen bir yorum üzerine, “Bir devir dünyada değişiyor. Türkiye’de yandaşların sayesinde daha da çabuk değişiyor” diye ekledi. YSK’nın İBB seçimlerini yenileme kararının ardından mazbatası elinden alınan İmamoğlu, bugün ‘Kampanya Koordinasyon Toplantısı’ düzenledi ve 23 Haziran öncesinde gerçekleştirilecek çalışmalara dair detaylı bilgi verdi.

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