CHP’li belediyelere ceza yerine tesis!

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlığın 2017 yılı faaliyet raporlarını açıkladı. Bakanlığın son 15 yılda 158 milyar lira yatırım yaptığını ve suyla ilgili 7 bin 200 tesisi hizmete aldığını söyleyen Eroğlu, “Bunların 508’İ baraj, 513’ü HES, 327 gölet, bin 171’İ sulama, 193’ü içme suyu, 17’si atık su, 4 bin 471’i taşkın koruma tesisinden oluşuyor” dedi.

81 ilde su planı

Geçtiğimiz günlerde son 44 yılın en kurak yılının yaşandığını açıklayan bakan Eroğlu, kişi başına günde 300 litre su tüketildiğini ve 1994 yılına göre İstanbul’da tüketilen su miktarının 15 misli arttığını belirtti. Türkiye’de 81 ilin 2040, 2050 ve 2071 su eylem planlarını yaptıklarını ekleyen Eroğlu, İstanbul’da 2070, Ankara’da ise 2050 yılına kadar su sorununun yaşanmayacağını söyledi. Ergene Nehri’nin arıtma işlemiyle ilgili konuşan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini aradığını söylerken, “Ben de atık su arıtma tesisi yapmayan belediyelere ceza kesebileceğimi söyledim. Bunların hepsi CHP’li belediye. Kendisi de ‘Ceza kesmekle olmaz, bunu siz yapın.’ dedi. Buradaki bütün belediyelerin, 13 tane ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini yaptık. Sanayide bütün atık su arıtma tesisleri yapılıyor” diye konuştu.

1 yılda 575 tesis

Eroğlu 2017 Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaları ise şu şekilde sıraladı: 2017’de hizmete alınan 575 tesis; 111 baraj, 38 gölet, 184 sulama tesisi, 28 içme suyu tesisi, 147 taşkın koruma tesisi, 14 grup ağaçlandırma ve 2 grup meteoroloji tesisi.

İstanbul Melen’le güvende

Bakan Eroğlu İstanbul’un can suyu olarak tanımladığı Melen Projesi için şunları söyledi: Melen Barajı yılda 1 milyar 100 bin metreküp su sağlıyor. İstanbul’un kullandığı günlük su 3 milyon metreküp, yani yaklaşık yılda 1 milyar metreküp su kullanılıyor. Şu an bir tek Melen Barajı, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacak kapasitede. Baraj, İstanbul’da bulunan 13 barajın toplam biriktirme hacmine sahip. Yüzde 95’i tamamlandı. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde tamamen faaliyete geçecek. Bu proje ile birlikte İstnabullular 2070 yılına kadar su sorunu yaşamayacak. Ankara’nın su ihtiyacı ise 2050 yılına kadar toplam uzunluğu 31 bin 592 metre ile Türkiye’nin en uzun içme suyu amaçlı yapılan Gerede Sistemi’yle karşılanacak.