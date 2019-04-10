CHP’den YSK’ya çağrı! İstanbul seçim sonuçlarında son durum

CANAN Kaftancıoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Şu an itibariyle İstanbul’da 31 bin 186 sandığın 30 bin 242’si sayılmış durumda. İstanbul’un Pendik, Esenyurt, Avcılar ve Maltepe ilçelerinde sayımlar devam etmekte. Bugün birkaç saat içinde bitecek. Maltepe ilçesindeki sayımlar MHP’nin başvurularıyla yavaşlatılıyor.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki güncel oy farkı 14 bin 119’dur.

Dün 57 sandığın kararı çıkmıştı, o sayımlarda bizlerin lehine oylar çıktığı görülüyor. Artık bu süreci bitirelim. Artık İstanbul halkı rahatlasın, farkın kapanmayacağı aşikar.

Büyükçekmece ile ilgili, normalde seçim takvimine göre 17 ocak ile 31 ocak tarihleri arasında seçmen listeleri askıya çıkar, itirazlar yapılır, başvurular yapılır. 31 ocak tarihi itibariyle seçmen listeleri kesinleşir. Bu seçimde de böyle oldu. İstanbul’un 39 ilçesinde de yığma, taşıma seçmen itirazları yaptık. CHP olarak 19 bin 502 seçmene itiraz ettik. Bu itirazlarımızla 5 bin 862 seçmenin kaydı durduruldu.

13 bin 680 itirazımız reddedildi.

O gün Büyükçekmece’ye dair de bizim itirazlarımız vardı. Biz ve AKP tarafından yasal süreç içinde 3 bin seçmene itiraz edildi.

745 seçmenin kaydı donduruldu, sonrasında da listeler kesinleşti.