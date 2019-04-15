CHP’den YSK’ya çağrı: “Derhal olağanüstü toplantı istiyoruz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, hem YSK’nın hem de il ve ilçe seçim kurullarının ağır baskı altında olduğunu vurgulayarak “YSK’dan beklentimiz öncelikle Maltepe’yle ilgili kesin ve aydınlatıcı bir karar almasıdır. Kalan oyların sayılması için ek kurullar oluşturmalıdır. Ve bundan sonra sayımın durup tekrar başlamaması gerekir.” ifadelerini kullandı.

“BEDELİ BU ÜLKENİN FAKİR HALKI ÖDÜYOR”

Sürekli yeniden sayım kararı alınmasının ekonomiye olumsuz etkisi olduığuna da dikkat çeken Erkek, “Sayılan sandıklar yeniden sayıldıkça ekonomik kriz derinleşiyor. Bundan tüm ülke, 82 milyon zarar görüyor. Bedeli bu ülkenin fakir halkı ödüyor.” diye konuştu. AKP’nin Büyükçekmece seçmen listeleri üzerinden seçimi iptal ettirme çabaları da değinen Erkek, “Seçmen listesi üzerinden seçim iptali hukuken mümkün değildir.” dedi.

“İBB’DE TEDBİR ALIYORLAR”

AKP ve MHP’nin seçim sonuçlarını geciktirme çabalarının nedeninin ne olacağı sorusuna ise Erkek, “İBB’de tedbir alıyor olabilirler. Büyükçekmece üzerinden seçim iptal ettirmek için delil toplanmaya çalışıyor olabilirler. Bunlar kabul edilemez oyalama taktikleri olabilir.” diye yanıt verdi.