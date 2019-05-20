CHP’den YSK’nin açıklayacağı gerekçeli karar hakkında ilk yorum

ÖZTRAK'IN konuşmasından satır başları şöyle:

Demokratik meşruiyetin son kilit taşı olan sandık darbeyle çökertilmiştir. Milletin sandıkta söylediği söz masa başı oyunlarıyla gasp edilmiştir. YSK 6 Mayıs'ta milletin iradesini elinden almıştır. Sandıkta oyu çalamayanlar milletin iradesini çalmıştır. Sandık darbesinin üzerinden 14 gün geçti, YSK'nın gerekçeli kararı şu ana kadar açıklanmadı. Erdoğan hafta sonu YSK'nın gerekçeli kararının bugün açıklanacağını söylemişti. Bugün basında 200 sayfalık gerekçeli kararın yazıldığı yer aldı. Bu kararı yazan kim? Saray. Aslında YSK'nın bir tane üyesi var, o da sarayın kibirli kişisi. YSK'daki diğerlerinin hepsi yedek.

‘ÇALINAN MİNARE O KADAR BÜYÜK Kİ, KILIF UYDURMAK ZOR OLUYOR’

Bunlara Ak Parti’ye oy verecek olanlara büyükşehir belediye pusulasının verilmediğini söylüyor. Bu iddia başta AK Partili kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbulluların aklıyla alay etmektedir. Baktığınızda en fazla oyun büyükşehir için kullanıldığını görüyorsunuz. Çalınan minare o kadar büyük ki, kılıf uydurmak zor oluyor. Bakalım 200 sayfalık gerekçeli karar bu minareye kılıf olmaya yetecek mi!