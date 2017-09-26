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CHP’den üreticiye ‘Üzüm Mitingi’ne sahip çık’ çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve CHP milletvekilleri, 28 Eylül'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı Manisa'nın Alaşehir İlçesi'ndeki 'Üzüm Çalıştayı ve Büyük Üzüm Mitingi'ne tüm üreticilerin sahip çıkması için çağrıda bulundu

CHP’den üreticiye ‘Üzüm Mitingi’ne sahip çık’ çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve CHP milletvekilleri, 28 Eylül'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı Manisa'nın Alaşehir İlçesi'ndeki 'Üzüm Çalıştayı ve Büyük Üzüm Mitingi'ne tüm üreticilerin sahip çıkması için çağrıda bulundu

26 Eylül 2017 Salı 17:34
CHP’den üreticiye ‘Üzüm Mitingi’ne sahip çık’ çağrısı
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MANİSA'NIN Alaşehir İlçesi’nde 28 Eylül Perşembe günü düzenlenecek ‘Üzüm Çalıştayı ve Büyük Üzüm Mitingi’ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Tüm üreticilerin mitinge sahip çıkması çağrısında bulunmak amacıyla CHP Manisa İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Genel Merkezi Başkanlık Tarım Danışmanı ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Tur Yıldız Biçer ile Mazlum Nurlu, Parti Meclis Üyesi Mustafa Moralıoğlu, İl Başkanı Halil Tokul ve partililer katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, tarımda yaşanan sorunların Türk insanının topraklarına geri dönmesiyle çözülebileceğini belirterek, “Anadolu’nun birçok yerinde sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili çalıştaylar yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda fındıkla ilgili bir miting yaptık ve o bölgede tarım çalıştayı yaptık. Fındık sorunu yıllardır Türkiye’nin kanayan bir yarasıydı. Kendi kendine yeten 6 ülkeden birisi olan Türkiye, şu anda soframızdaki milli yemeğimiz kuru fasulyeyi bile ithal ediyor. Saman da ithal edildi. Bu sorundan çıkışın yine kendi topraklarımıza geri dönmekte olduğunu bilmeliyiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, maliyetin 3.5 lira olmasına karşın kuru üzüm fiyatının 4 lira olarak açıklanmasının üreticinin iflası anlamına geldiğini öne sürdü. Çiftçinin borçlarını ödeyemeyeceğini, evine ekmek götüremeyeceğini ve çocuklarını okula gönderip evlendiremeyeceğini iddia eden Budak, “Bu sorunlar ve sorunlara değinmek için Manisa’dayız. Bu nedenle 28 Eylül Perşembe günü sayın Genel Başkanımız ile birlikte Alaşehir İlçesi’nde bir tarım çalıştayı ve ardından büyük bir miting yapacağız. Toprak aynı toprak, su aynı su, iklim aynı iklim, güneş aynı güneş fakat neden köyler boşalıyor? Neden köyde insanlar tarım yapmıyor? Eğer bu sorunların temelinden çözülmesi isteniyorsa kredi borçlarının ertelenmesiyle bu iş olmaz. Tarım sektöründe kredi faizlerinin tamamının sıfırlanması gerekir. Biz de iktidara geldiğimiz zaman bunu yapacağımızı söylüyoruz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’Yİ İTHAL ÜRÜNLER CENNETİNE ÇEVİRDİLER’

CHP Genel Merkezi Başkanlık Tarım Danışmanı ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise her 5 kişiden birinin çiftçi olduğu bir ülkede köylünün milletin efendisi olması gerekirken, zor durumda bırakıldığını savundu. Parti olarak Cumhuriyetin kuruluş ayarlarına dönülmesi gerektiğini savunduklarını kaydeden Gaytancıoğlu şöyle konuştu:

“Bu ayarlarda Tariş var. Fındıkta Fiskobirlik, çayda Çaykur var. Yani bütün ürünlerde devletin piyasa yapıcı kurumlarını görebiliyoruz. Çiftçinin kara gün dostu olan, ama bugün neredeyse hiç dostu olmayan üzüm alımı ile görevlendirilen Toprak Mahsulleri Ofisi var. Ama bu kurumları AKP iktidarı işletmiyor. Üreten bir Türkiye’nin önünü tıkıyor. Her 5 kişiden birinin çiftçi olduğu Türkiye’yi ithal ürünler cenneti haline çevirdi.”

Toprak Mahsullüre Ofisi (TMO) eksperlerinin üzüm alımını bilmediğini ileri süren Gaytancıoğlu, bu nedenle fiyatlarda dalgalanmalar yaşandığını söyleyerek, “Tarım Bakanı sadece üzümde değil, fındıkta da 10.5 lira fiyat açıklayarak, alımların TMO ile yapılacağını beyan etmiştir. TMO’nun görevi tahıl almaktır. AKP sıkıştığı zaman TMO’ya görev veriyor. Biz fındık için yürüyüşe başladıktan sonra tam 40 milyon lirayı bir hafta içerisinde üreticiye ödediler. Ödemeler 15 gün yerine 1 haftaya çekildi. Ancak TMO eksperleri tahıl almayı bildikleri için fındık alımında zorlanıyor. Şimdi TMO eksperleri üzüm alımını bilmedikleri için fiyatta piyasaların dalgalanmasına sebep oluyor. Buraya gelip fiyatı 4 lira açıklayarak her şeyi bitirdiğini sanmasın. Buradaki üzümcünün feryadını görsün” dedi.

CHP’Lİ ÖZEL’DEN ÜRETİCİYE ÇAĞRI

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise üzüm üreticilerini kendi sorunlarına sahip çıkması için 28 Eylül tarihindeki mitinge davet ederek, “Sorunun gerçek sahiplerini sorunlarına sahip çıkmaya, kahvelerde dile getirdikleri çöküşü ve isyanı Alaşehir’deki büyük mitingde haykırmaya davet ediyoruz. Fındık mitingi öncesinde bir yürüyüş yaptık. Yaraya merhem olmasa da bir dizi tedbir açıklandı. Karadenizliler ‘CHP ile birlikte 3 gün yürüdük. Sesimizi duymayan kalmadı. Bir anda fiyatlara da olumlu yansıdı’ diyor. Bugün Manisa’da da hangi partiye oy verirse versin bütün çiftçilerin kendi sorununa sahip çıktıklarında yarınlarının bugünden ve dünden daha iyi olduğunu göreceğine inanıyorum” dedi. Toplantıda söz alan CHP Manisa milletvekilleri Tur Yıldız Biçer ile Mazlum Nurlu da tüm Manisa halkını mitinge katılmaya çağırdı. (DHA)

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chp den üreticiye üzüm mitingi sahip çık çağrısı
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