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CHP'den toplu istifa

CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, il ve ilçe yönetimleriyle görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi. Uzun, Volkan Canalioğlu dışında tüm aday adaylarının da çekildiğini söyledi

CHP'den toplu istifa

CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, il ve ilçe yönetimleriyle görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi. Uzun, Volkan Canalioğlu dışında tüm aday adaylarının da çekildiğini söyledi

17 Mart 2015 Salı 15:32
CHP'den toplu istifa
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CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Önsel Uzun, genel merkezin Trabzon’da kontenjan uygulamasına tepki olarak tüm il yönetimi, ilçe başkanları, 17 milletvekili aday adayı, gençlik kolları ve kadın kollarının istifa ettiğini açıkladı. Parti binasının gençlik kolları üyelerince işgal edilmesi nedeniyle bir pizzacıda toplanan Trabzon CHP İl Yönetimi, ilçe başkanları ve milletvekili aday adayları değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantının ardından il başkanlığı binası önüne gelen topluluk adına açıklama yapan CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Önsel Uzun, şunları söyledi:"Sadece kontenjana karşıydık. Demokrasinin gereği kontenjanın olmamasıdır. Kişilerle işimizin olmayacağını binlerce defa söyledik. Genel başkanımız ile yaptığım görüşmede de, adalet ve eşitlik üzerine sınavlardan geçmiş bir insan olarak bu işe çözeceğine inandığımı belirtmiştim. Bu konuyu halledeceğini söyledi. İki kere görüştüm, aynı cevabı aldım. Aday adaylarının tanıtımı yapılmadan önce de kontenjanın kaldırıldığını söylediler. Bunun üzerine de insanların gönül rahatlığıyla aday adayı olabileceğini açıkladım."
İSTİFA EDİYORUZ
Güzide Önsel Uzun, "CHP’nin birer neferi olarak, barışa ve demokrasiye inanan insanlar olarak açıklıyorum; bugünden itibaren Trabzon’da aday adayı arkadaşlarım adaylıktan çekildi, tüm ilçe başkanlarım istifa etti, il yönetimi istifa etti. Gençlik ve Kadın kollarımız da istifa etti. Onlar da arkamızda. Partimizi işgal eden gençlik kollarımızı buradan selamlıyorum" dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na da bir serzenişte bulunacağını belirten Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yalancıdan Başbakan olmaz dedi. Biz ona güveniyoruz, ona inanıyoruz. Yolu yalandan geçmeyenlerdeniz. Kendisine bunu anlatamadım herhalde. İnşallah buradan sesimizi duyar. Bu yoldan geri dönüleceğine inanıyorum hala. Genel başkanımızın adalet ve özgürlüğe inancından dolayı eşit muamele yapacağına ve kontenjanı geri çekeceğine inancım tam. İstifalarını aldım imzalı olarak. Genel merkeze resmi olarak gidecek."Sözü sık sık alkışlarla kesilen Uzun’un ardından söz alan Gençlik Kolları Başkanı Erdi Çakır ise, "Bu işgalimiz, CHP Trabzon örgütüne adalet ve demokrasi gelene kadar devam edecektir. Gerekirse eylemimize açlık greviyle devam edeceğiz ama demokrasiye olan inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Gücü yeten gelsin bizi oradan kovsun ama gücü yetemeyenler de bu partiden aday olmasın."Bu arada parti binasına, ’CHP Trabzon işgal edilmiştir. Militan Gençlik’ pankartı asılması dikkat çekti.
BU SABAH İŞGAL VARDI
Bugün CHP'nin Trabzon'daki birinci sıra milletvekili adayının kontenjana tabi tutulması kararını protesto eden bir grup, Trabzon İl Başkanlığına girerek, parti binasının girişini masa ve sandalyelerle kapatmıştı.
 

Kaynak: Milliyet
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Son Güncelleme: 17.03.2015 14:33
Anahtar Kelimeler:
CHPToplu IstifaTrabzon
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