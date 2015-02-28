CHP'den tarihi çağrıya ilk yorum

28 Şubat 2015 Cumartesi 15:59
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Levent Gök, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın, HDP grup başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya gelmeleri sonrasında ortak açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
GÖK: SİLAH BIRAKILACAKSA MEMNUNİYET DUYARIZ
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, PKK'ya silah bırakma çağrısına ilişkin, "Eğer silahlar bırakılacaksa, bunu faydalı bulur memnuniyet duyarız" dedi.Engin Altay, "Silah bırakma çağrısı keşke daha önce olsaydı. Silahların gölgesinde barış olmaz. Barışın birinci koşulu PKK nın silah bırakmasıdır.Ne olacaksa TBMM çatısı altında ve iradesinde olmalıdır çözümün adresi TBMM'dir." dedi.
"TÜRKİYE'NİN KÜRT SORUNU VARDIR VE ÇÖZÜLMELİDİR"
Altay, öne sürülen 10 maddelik şartın tamamının kabul edilmesi diye bir şey olmadığını belirterek, "Bu talepler oturulup konuşulur elbette Türkiye'de Kürt sorunu vardır ve çözülmelidir. 30 yıldır akan kan durmalıdır."
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Son Güncelleme: 28.02.2015 15:01