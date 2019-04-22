CHP’den ‘Soylu’ için bir kez daha istifa çağrısı

ÖZTRAK, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Cumhuriyet’in başkentinde demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek son derece müessif bir olayın yaşandığını belirtti.

Şehit Yener Kırıkcı’nın cenaze merasiminde yaşananların kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Öztark, yapılanların, şehidin cenazesine ve ailesine büyük saygısızlık olduğunun altını çizdi.

“ADINA GAZETE DENEN PAÇAVRALAR…”

Bu olayı, sıradan bir protesto, basit bir tepki olarak görmenin mümkün olmadığını ifade eden Öztrak, “Adına ‘gazete’ denen paçavralar bugün hala daha milleti bölüp parçalamak amacıyla atılan manşetleri görmek hepimizi çok büyük üzüntüye boğmaktadır. Çok tehlikeli gelişmelerdir bunlar.” diye konuştu.

“İÇİŞLERİ BAKANI, YAŞANANLARIN ZEMİNİNİ 9 AY ÖNCEDEN HAZIRLAMIŞTIR”

Öztrak, tüm seçim kampanyası boyunca milletin arasına ekilen kin ve nefret tohumlarını, seçimin siyasi bir tortusu olarak görmenin mümkün olmadığının altını çizerek şöyle devam etti:

“9 ay önce ‘CHP’lilerin şehit cenazelerine alınmaması talimatını verdim’ diyerek aslında dün yaşanan bu müessif olaya zemin hazırlayan İçişleri Bakanı, şimdi seçim tortusunun arkasına saklanarak sorumluluktan kurtulmaz. Atanmış İçişleri Bakanının görevleri vardır. Birinci görevi, bu olayı önlemektir ama bunu becerememiştir, başaramamıştır. İkinci görevi, bu olayı tarafsız bir şekilde soruşturmak, sorumluları yargıya teslim etmektir. Ama İçişleri Bakanı bunu yapmak yerine hala seçim öncesindeki ayrıştırıcı dili kullanmaya devam etmektedir. Partimizi hilafı hakikat, ipe sapa gelmez suçlamalarla hedef göstermektedir. Anlaşılan ilk görevini yerine getiremeyen İçişleri Bakanı, ikinci görevini de yerine getiremeyecektir. İçişleri Bakanı bugün bu müessif olayı basite indirgemeye, seçim öncesi tortuları gerekçe göstererek köylülerin bireysel, basit bir eylemi olarak göstermeye çabalamaktadır. Burada ciddi linç girişimi olduğunu görmemek, olsa olsa sorumluluk sahibinin bu sorumluluktan kaçma çabası olabilir.”