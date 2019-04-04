CHP’den son dakika İstanbul açıklaması: ‘Bu fark kapanmaz’

İstanbul'da sandıkların sayımını izleyen CHP Milletvekili Muharrem Erkek yaptığı açıklamada sandık sayım işlemlerinde 10 ilçeden 9'unda sayımın bittiğini söyledi. Erkek "15 ilçede oy sayımı istediler. 15'in 5 tanesi tüm oyların sayımı 10 tanesi ise sadece geçersiz oyların sayımı. Geçersiz oyların sayıldığı 10 ilçenin 9'unda sayım bitti. Toplamda 5 bin 459 sandık sayıldı. AKP'ye ilave bu sandıklardan 579 ilave oy çıktı. Bir bu kadar da CHP'ye oy çıktı." dedi.

CHP’den son dakika İstanbul açıklaması: ‘Bu fark kapanmaz’
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ERKEK şunları kaydetti: “Buna göre Ekrem İmamoğlu 4 milyon 171 bin 448 oy, Binali Yıldırım 4 milyon 151 bin 798 oyda. Bu fark kapanmaz. YSK’dan beklentimiz mutlaka hukuka uygun şekilde bu süreci artık bitirmesidir. 2017’de Adalet Yürüyüşü’nü yaptık, yeni 2017 Ağustos’unda Adalat Kurultayı’nı Çanakkale’de yaptık. Şimdi de adalet nöbeti tutuyoruz”

BÜLENT TEZCAN: BU FARK KAPANMAZ

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da şunları kaydetti: “Sandıkları çok yakından izliyoruz, bu fark kapanmaz, kapatamayacaklarını onlar da biliyor ama sadece süreyi uzatmaya çalışıyorlar.”

KAYNAK: SÖZCÜ

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