CHP’den kabine değişikliğine ilişkin ilk yorum

KABİNE değişikliğine ilişkin bir soru üzerine Tezcan, "Asıl değişmesi gereken sarayın kendisi. O da inşallah önümüzdeki ilk seçimlerde değişecek. Bakanlarla ilgili gidene güle güle gelene hoş geldin demekten bir şey yok. Asıl sorun sarayda sarayın değişmesi lazım" dedi.
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