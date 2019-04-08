CHP’den Anadolu Ajansı için Meclis’te araştırma komisyonu talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan talepte, AA’nın seçim sonuçlarına ilişkin veri akışını sağlayan tek ajans olduğuna vurgu yapılarak, AA’nın seçim gecesi 13 saat boyunca bu akışı kestiği, halkın verilere ulaşmasının engellendiği belirtildi. Talepte, AA Genel Müdürü Şenol Kazancı’nın basına yansıyan açıklamalarının, ajansın ‘hali hazırda tartışma konusu olan güvenilirliği’ne dair şüpheleri derinleştirdiği ifade ederek AA’nın kamu yayıncılığından uzaklaştığına dikkat çekildi. AA’nın dünya basınındaki kamu yayıncılığı örnekleriyle karşılaştırılması istenirken, komisyonla AA’nın tarafsız, eşit, ilkeli, etkin ve kaynak kullanımı bakımından verimli bir yayıncılık yapması için nasıl tedbirler alınabileceği ve iktidardan talimat alıp almadığının araştırılması talep edildi.

AA VERİLERİ NEREDEN ALIYOR?

Anadolu Ajansı, 31 Mart akşamı, CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Binali Yıldırım arasında fark git gide kapandığı sırada, ‘sahadan veri akışının durması’nı gerekçe göstererek abonelerine seçim verilerini servis etmeyi kesmişti. Yaklaşık 13 saatlik kesintinin ardından ertesi gün yine sandık verileri kamuoyuyla paylaşılmıştı.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’in AA’nın YSK verilerini kullanmadığını söylemesi, AA’nın basına aktardığı verileri nereden temin ettiğine dair soru işaretlerine neden olmuştu. Verinin nasıl alındığına dair AA’dan resmi açıklama gelmedi.