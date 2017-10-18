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CHP’den 75 kişi toplu istifa etti

İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi 75 kişi partide oluşan güvensizlik, hak, hukuk ve adaletin olmadığı gerekçeleriyle istifa etti

CHP’den 75 kişi toplu istifa etti

İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi 75 kişi partide oluşan güvensizlik, hak, hukuk ve adaletin olmadığı gerekçeleriyle istifa etti

18 Ekim 2017 Çarşamba 16:32
CHP’den 75 kişi toplu istifa etti
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BUCA ilçesi Yiğitler Mahallesi'nden CHP üyesi 75 kişi toplu istifa kararı aldı. Aldıkları kararı Şirinyer PTT önünde basın açıklamasıyla duyuran grup, toplu istifa dilekçelerini PTT kanalıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’e gönderdi.
 
“Partiye güvensizlik oluşturmuştur”
 
Grup adına açıklama yapan eski CHP Delege Üyesi Doğan Zengin, “Üyesi bulunduğumuz CHP’ye yıllarca emek ve demokrasiye inancımızla çalıştık. Oylar kulandık, üyeler kazandırdık. Hak, hukuk, adalet mücadelesi verdik. Ancak CHP’de ne emeğe saygının ne de adaletin olmadığını gördük. 24 Eylül’de Buca Yiğitler Mahallesi'nde yapılan delege seçimlerinde il, ilçe, belediye ve mahalle muhtarı işbirliği ile her türlü suistimaller, haksızlıklar, hukuksuzluklar yapılarak sandıkta oy kullanan mahallemizdeki üyelerimizin hakları çeşitli kurgu ve engellemelerle çiğnenmiştir. İki listenin yarıştığı sandıkta kameralar var denilerek gözetmenler alınmayarak tüzük suçu işlenmiştir. Kamera kayıtları seçim sonrası bizlere teslim edilmemiştir. Seçim yapılan dükkan, seçimden sonra bir hafta kapalı tutulmuştur. Bu da oy kullanan üyelerimizde partiye güvensizlik oluşturmuştur” dedi.
  Doğan Zengin parti emekçilerine sahip çıkılmadığını savunarak, delege seçimlerinde kendilerine biat edecek kişilerin alındığını, Kılıçdaroğlu’na dilekçe yazdıklarını ancak gereğinin yapılmadığını ifade etti.
 
Dilekçelerini Kılıçdaroğlu’na gönderdiler
 
Buca Yiğitler Mahallesi üyeleri olarak yaptıkları toplantı sonucu 75 kişi olarak istifa kararı aldıklarını belirten Doğan Zengin, “Partide hak, hukuk, adaletin olmadığını gördük ve CHP’den toplu istifaya karar verildi. Bugün itibariyle ıslak imzalı toplu istifa dilekçelerimizi PTT kanalıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’e gönderdik” diye konuştu.
 
İstifa eden üyelerden bazıları Meral Akşener’in bir parti kurması ile o partiye geçeceklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirCumhuriyet Halk PartisiCHP
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