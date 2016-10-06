CHP'de işler karıştı! İstifalar gelebilir

ERDOĞDU ve Cihaner'in PM'de hakkındaki iddiaları gündeme getirerek disipline sevk edilmesini istediği Hazinedar'dan ise kendisini suçlayan isimlere 'çete' suçlaması geldi. Disipline verilmesi ve partiden ihraç edilmesini isteyenleri çetecilikle suçlayan Hazinedar, CHP içinde FETÖ'ye benzer bir çete, Beşiktaş Belediyesi içinde "FETÖ'den farklı bir paralel yapı" olduğunu iddia ederken gözler de MYK'ya çevrildi. Hazinedar'ın disipline sevk edilmemesi halinde CHP'de istifaların gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

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