CHP’de geri adım yok

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Tekirdağ’da kullandığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dava açtığı “Faşist diktatör” ifadesiyle ilgili tepkilere yanıt verdi. Tezcan şunları söyledi:

‘Çok rahatsız oldular’

“Pazartesi günü bir gerçeği açıkladım dedim ki; kral çıplak. Ortalık karıştı. AK Parti’nin hükümet yetkilileri ve yöneticilerinden, milletvekillerinden taşı alan üstüme koşmaya başladı. Çok ilginç, niye koştuklarını biliyorum. Olur da reis kenarda oturduğumuzu görürse bizim de istifamızı ister düşüncesi ile görüntüyü kurtarma telaşına düştüler. Ülkenin en önemli gerçeğine parmak bastık. Tehdit ve kuru gürültüye de pabuç bırakmayacağız. Her yandan saldırarak susturacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Öyle yağma yok. Gerçeği söylemeye devam edeceğiz. Konuşamayanlar adına konuşmaya devam edeceğiz. Ahlaki bir terim var mı? Yok. Siyasi bir kavram. Benim görevim senin hoşuna gidecek sözleri söylemek değil, gerçeği söylemek.”

‘Kutuplaştırmak faşizm yöntemi’

“Bu sözlerime karşılık hükümet sözcüsü, ‘edepsizlik, ahlaksızlık, seviyesizlik’ bana hitaben söylüyor. Bana söylenen, edepsiz, ahlaksız, terbiyesiz, seviyesiz. Benimki siyasi literatürden onların ki ahlaki literatürden alınmış. Kimin sözü hakaret içerikli vatandaşlarımın vicdanına bırakıyorum. Beni yıldıracağınızı sanıyorsunuz, yok öyle yağma. Toplumu kutuplaştırmak faşizm yöntemidir. Ne güzel ki şu Allah’ın hikmeti, Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ’ı tekzip etti. Hemen soruşturma başlattılar. Avukatlar koşup suç duyurusunda bulundu. Türkiye’de yaratılan bu faşist diktatörlük ortamından rahatsız olan AK Partili bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları var. Ama konuşamıyorlar. Onlar adına da konuşuyoruz. Biz konuştukça yürekleri soğuyordur.”

‘Tarihin çöplüğüne gidecek’

“Tarihin çöplüğü diktatörler ile doludur. Diktatörlere karşı mücadele eden demokrasi kahramanları ise her zaman tarihin şeref locasında yer almıştır. Tarihin çöplüğüne gidecek birisi varsa kendilerinin genel başkanıdır. Tarihin şeref locasında yeri şimdiden ayrıltılan ise adalet yürüyüşünü yapan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Belediye başkanını millet seçer. Milletin seçtiğini sizin geri alma hakkınız yoktur. Kendini millet sanan bir anlayış faşizme özgü bir anlayıştır.”