CHP, yüzde 72 oy aldığı kalesinde seçime adaysız girebilir!

CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Gündemin en üst sırasında ise KadıköyBelediye Başkan Adayı olarak gösterilen Şerdil Dara Odabaşı var.

Sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımlar ile gündeme gelen Odabaşı geçtiğimiz hafta yapılan Parti Meclisi oylamasında 60 üyeden 30'unun kabul oyunu almıştı. Odabaşı için 29 üye ret oyu kullanırken 1 üye ise çekimser kalmıştı. Parti tüzüğüne göre üye sayısının salt çoğunluğunun oyunu alması gereken yani 31 kabul oyuna ulaşması şart olan Odabaşı 30 oy alınca 2 Şubat'taki Parti Meclisi'nde tekrar oylanmıştı.

YARGITAY ONURSAL BAŞKANI: HUKUKİ DEĞİL

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu"CHP, PM'de tek başına oylanan Şerdil Dara Odabaşı'nın aldığı oy yeterli değil. Odabaşı'nın ikinci oylamaya katılması da hukuka uygun değil " dedi.

Buna rağmen ikinci kez oylanan ve 34 kabul oyu alan Odabaşı aday gösterilmeme durumu ile karşı karşıya.

Adayların resmi olarak sunulmasının ardından Parti Meclisi tutanaklarını isteyecek olan YSK'nın Şerdil Dara Odabaşı'na mazbata vermemesi gündemde. Yani CHP, son seçimde yüzde 72 oy aldığı, en önemli kalesi Kadıköy'de 31 Mart seçimlerine adaysız girebilir.

Odabaşı (sağda) tepkilere rağmen sessizliğini koruyor.

PAYLAŞIMLARI BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Şerdil Dara Odabaşı'nın sosyal medya paylaşımları ise tepki çekmeye devam ediyor. Twitter'dan PKK ve HDP lehine paylaşımlar yapan Odabaşı'nın büyük tepkiye rağmen paylaşımlarını silmemesi ve konu ile ilgili bir açıklama yapmaması da dikkat çekiyor.

İşte Odabaşı'nın skandal paylaşımları:

ABİSİ DE AK PARTİ'DEN ADAY OLMUŞTU

"Dededen Atatürkçüyüz" açıklaması yapan Şerdil Dara Odabaşı'nın abisinin AK Parti'den belediye başkan adayı olduğu ortaya çıkmıştı. Şanlıurfa'nın Siverekilçesinde 2009 seçimlerinde belediye başkanlığı için AK Parti adına yarışan Muhammet Lami Odabaşı yüzde 31 oy alarak, yüzde 44 oy alan ve Demokrat Parti adına yarışan Murat Bucak'ın gerisinde kalmıştı.

Muhammet Lami Odabaşı yıllarca AK Parti'de siyaset yaptı.

SEÇMENİN TEPKİSİ BÜYÜK

CHP seçmeni ise bu büyük tartışmalara ve risklere karşılık Odabaşı isminde ısrarcı olan parti yönetimine tepkili. Sosyal medya paylaşımları ve Genel Merkez'e gönderdikleri elektronik postalar ile tepkisini ortaya koyan parti tabanı adayın değişmesini istiyor.

İşte tepkilerden bazıları: