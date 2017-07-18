CHP yürüyüşünü hedef aldığı iddia edilen 15 DEAŞ’lı adliyede

KAYSERİ'NİN Tomarza İlçesi nüfusuna kayıtlı ve bir inşaat firmasında beton mikseri şoförlüğü yapan Oğuzhan Korkmaz, DEAŞ örgütüne 2 yıl önce katıldı. Suriye'ye giderek burada eğitim alan ve ’Ebu Hüseyin’ kod adını alan Oğuzhan, orada rejim güçleriyle yapılan çatışmada yanında bomba patladığı için göğsünden ve kolundan yaralanınca, Kayseriye döndü.Oğuzhan Korkmaz, iddiaya göre Suriyedeki bir DEAŞ liderinintelefon mesajı ile 4 Temmuzda ’Ez kafirleri. Bugün peygamber sana selam söyledi. Sen şehit olacaksın. Bu gece sen hurilerle zifafa gireceksin. Pencereyi, kapıyı kapat. Hedefe, lider şahsa yöneleceksin’ talimatı aldı.

’Ebu Hüseyin’ kod adlı DEAŞ militanı,4 Temmuz saat 20.30 sıralarında, ’Adalet Yürüyüşü’nü sürdüren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğluna Kocaeli yakınlarında saldırıda bulunmak için, Kayseri'de merkez Kocasinan İlçesiİstasyon Caddesi’ndeki Birol Aydına ait otomobil kiralama firmasından, "Yurt dışından gelen ağabeyimi ve yakınlarını İstanbuldan alıp gelecek" diyerek bir haftalığına 2 bin 500 TL ödeyerek, siyah renkli VIP minibüsü kiraladı.DEAŞ propagandası yapmak suçundan daha gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece salıverilen, Terörle Mücadeleekiplerincetakip altında tutulan beton mikseri sürücüsü Oğuzhan Korkmaz, Kayseriden yola çıktığı andan itibarentakibe alındı. Zanlı, 5 Temmuz günü öğlen saatlerinde CHP Lideri ve yanında yürüyenlereKocaelidesaldırmadan önce kiralık minibüsü durdurularak gözaltına alındı.

’EBU HÜSEYİN’, 6 TEMMUZDAN BERİ SORGULANDI

DEAŞın Kayseri hücresinden olduğu belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 6 Temmuz sabahı Kayseri’ye getirilerek Terörle Mücadele Şubesi’ndesorguya alındı. Sorguya bizzat Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da girdi. Minibüste ele geçirilen Ak Parti flama, şapka ve diğer metaryalleri ise DEAŞ militanına Kayseride gözaltına alınan aralarında resmi nikahlı eşi Ayla Korkmazın da bulunduğu 5 kişi tarafından sağlandığı, bunların Ak Partinin Kayserideki seçim çalışmaları ve mitinglerinden elde edilerek, hedef saptırmak ve provakasyon amaçlı konulduğu belirlendi.Soruşturmanın ilk aşamasında Oğuzhan Korkmaz ile birlikte eşi Ayla Korkmaz, yakın arkadaşları Emre Emre ile Ali Merttaş gözaltına alındı. Daha sonra, gözaltına alınan zanlı sayısı 15e yükseldi.Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik’te yapılansağlık kontrollerinin ardından bugün öğlen saatlerinde,geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan zanlılar,buradan da ’terör örgütü üyeliği’ ve ’terör örgütüneyardım ve yataklık’ suçlamalarıyla, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.



