CHP'ye o kentte büyük şok!

Seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı

CHP'ye o kentte büyük şok!
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KIRKLARELİ'NDE CHP'den aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa ederek seçime  bağımsız aday olarak giren Kesimoğlu, sonuçları İl Seçim Kurulu'na gelerek takip  etti. Kesimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimi az bir farkla  kazandığını söyledi.
  Emeklerinin karşılığını aldığını aktaran Kesimoğlu, "Biz seçimi  kazandık. Zannediyorum 174 oy farkıyla kazandık. Sağduyu galip geldi, demokrasi  galip geldi. Doğruluk, hak, hukuk, adalet tecelli etti. Kırklareli halkına  şükranlarımı sunuyorum. Onlar bana 'Yürü önümüzden Kesimoğlu' dediler. Beraber  çıktık bu yola ben onlara inandım. Emeklerimizin karşılığını aldık. Çok teşekkür  ediyorum." dedi.
 Bir gazetecinin "Sonuçlara itiraz olabilir mi?" sorusuna Kesimoğlu,  "Olabilir herkes itiraz edebilir. Sonuç ortada zaten. Elimizdeki veriler doğru  veriler. İtirazlar olabilir sonucu etkileyecek şey değil. Zaten birçok oyumuz  iptal edildi. Ona rağmen bu fark. Yoksa 2 bin civarında olacaktı. Hayırlısı  olsun." diye yanıt verdi.
 

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