CHP ve HDP İstanbul'da ittifaka hazırlanıyor! İsim bile belli

UZUN yıllar CHP'de siyaset yapan, daha sonra HDP'den İstanbul Milletvekili olan Celal Doğan yerel seçimlerde aday olabileceği konuşuluyor. Eski HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan'ın CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilebileceği iddia edildi. Bu durumda HDP'nin, İstanbul'da aday çıkarmayacağı ileri sürüldü.

HEM HDP HEM CHP GEÇMİŞİ VAR

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; 2014 yılında yapılan yerel seçimde İstanbul'da o zaman milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder'i aday gösteren HDP'de bu kez yine önceki dönem milletvekili olan Celal Doğan'ın adı geçiyor. Çok uzun yıllar CHP'de politika yapmış olan Celal Doğan, 1977 yılında CHP'den milletvekili oldu. Daha sonra 3 dönem Gaziantep Belediye Başkanlığı yapan Doğan, Haziran 2015 seçimleri öncesinde partisinden istifa ederek HDP'ye katılmış, önce Gaziantep ardından İstanbul milletvekili olmuştu.

DOĞAN'LI İKİ FORMÜL

Kulislerde Doğan'ın adı da bu her iki kimliğine uygun iki ayrı senaryoda geçiyor. İlk senaryoya göre bir dönem HDP milletvekilliği yapan Celal Doğan partinin İstanbul adayı gösterilebilir. İkinci senaryo ise Celal Doğan'ın CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesi.

CHP DOĞAN'I ADAY GÖSTERİRSE HDP ADAY ÇIKARMAZ

Bu senaryoyu konuşanlar HDP'nin son seçimlerde İstanbul'da aldığı yüzde 13'e yaklaşan oya dikkat çekiyor. Eğer Doğan CHP tarafından aday gösterilirse HDP'nin bu durumda aday çıkarmayacağı söyleniyor. HDP kulislerine göre böyle bir tercihin sonuçları sadece İstanbul ile de sınırlı kalmaz. Doğan'ın İstanbul'da CHP adayı gösterilmesi Türkiye geneli için de bir mesaj olur. Diğer taraftan böyle bir tercih Adana, Antalya ve Mersin gibi yine HDP seçmeninin kilit rol üstleneceği illerde güç birliğinin de yolunu açar. Bu durumda ittifakın adı Celal Doğan olabilir.

CHP'Lİ ÖZKAN VE DOĞAN GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile Doğan'ın buluşması ittifak iddialarını güçlendirmişti. Taksim'deki bir otelde geçtiğimiz cuma akşamı bir araya gelen ikili, teras katında ellerinde notlarla görüntülenmişti.