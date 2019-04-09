CHP sözcüsü Öztrak'tan İstanbul açıklaması

ŞU ana kadar yapılan sayılarda sonuçları değiştirecek bir husus ortaya çıkmayacak. Geçersiz oy sandıklarının yüzde 96'sı sayılmış durumda. YSK verilerine göre de sayın Ekrem İmamoğlu 14 bin 532 oyla önde gidiyor. Hukuken de vicdanen de sayın Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Şu anda İBB başkanıdır. Bundan sonra kumpaslar devam edebilir ama artık İmamoğlu görevine başlamalıdır.

BÜYÜKÇEKMECE POLİS KAYNIYOR

AK Parti temsilcileri Büyükçekmece ile ilgili müracaatın reddedileceğini anlaşınca geri çektiler. Ancak bu sabah çok ciddi feryatlar yükselmeye başladı. İlçe polis kaynıyor arkadaşlar. Polisin siyasi alet edilmesi var. Bazı evlere polislerin 3 defa gittiği söyleniyor. Ne arıyorlar usulsüz kayıt var mı yok mu? YSK'nın karaları kesin, seçmen listeleri kesin. Yapılan şey çok açık. Önce sandık kurullarına, sonda ilçe seçim kurullarına baskı yaptılar. İl seçim kurullarına baskı yaptılar o da sökmedi. Şimdi döndüler seçmene baskı yapıyorlar. Kimsenin Türk polisini vatandaşa korku salmak amacıyla kullanmaya hakkı yoktur. Seçim bitti liste üzerinden uyuşmazlık çıkarılıyor. Polisler orada, savcılar orada, ne oluyoruz arkadaşlar. İçişleri ve Adalet Bakanları üzerlerine düşeni yapmamışlardır. Benim örgütüm gerekli itirazları yapmış, neden AK Parti örgütü gerekli itirazları yapamamış. 354 usulsüz kaydeden görevlinin, sorumlunun bizim yapmış olduğumuz itirazlar neticesinden 754 kişinin kaydı silinmiş. Biz bu itirazları yaparken AK parti neredeydi?

İLÇEDE SEÇMEN SAYISI 2 BİN 422 KİŞİ ARTMIŞ

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Büyükçekmece 172 bin 351 seçmen kayıtlı. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde ise 174 bin 773 seçmen bulunuyor. Yani seçmen sayısı 2 bin 422 kişi artmış. Bunun 760'ı genç seçmenler... Nerede kaydırılan on binler? Öyle gözüküyor ki İstanbul'da seçimlerin bittiğini gören AK Parti yetkilileri büyük bir şok yaşamaktadırlar. Bu nedenle de her yerden bir sorun çıkarmaya uğraşmaktadırlar. İşin rengi ortadadır. İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünü AK Parti kazandı. Kazanan bu belediye başkanlarının oylarını sayan sandık kurullarıyla İmamoğlu'nun oylarını sayan sandık kurulları aynı. Ekrem İmamoğlu'na oylar gidince şaibe... Artık milleti rahat bıraksınlar. Biz buradayız, örgütlerimiz burada... Baştan itibaren oy namustur dokundurtmayız, kazandığımız seçimi de kimseye vermeyiz. İstanbul belediye başkanına artık kavuşmalıdır. Yine zamlar aldı başını gitti. Ekonomide çok ciddi sıkıntılar varmış. Sormayacaklar mı size bu kadar mızıkçılık yapan bir hükümete biz nasıl güveneceğiz? Bunu bitirin. Milletin ufkunu karartmayın. Rahatsızlığımız hukuksuz sayımlarla ilgilidir.

SEÇİM BİR OYLA DA KAZANILIR

Sandık kuruları başkanları GBT ile belirleniyor. Bu kişiler sandık kurullarının başına getiriliyorsa sorumluluk sizin idari amirlerinizde... Artık bu iş bitmelidir. Bu ülkede seçimlerin arızasız yürütülmesinden sorumlu iktidarın da görevini düzgün yapamadığı açıkça görülmektedir. Ya çok beceriksizsiniz ya da çok mızıkçısınız. Seçimi kaybedince oyunu bozuyorsunuz. Kanun açık demokrasinin kuralları açık. 1 oy bile fazla olsa seçim bir oyla da kazanılır. Kendilerinin 2-3 oyla kazandığı bizim 15 oyla kaybettiğimiz yerler var. Bu bir kriter değil. Sayın İmamoğlu İstanbul'da oyların yüzde 49'unu almış durumda. Sayın Erdoğan yüzde 34'le başbakan olmuştu. İstanbul'un yarısını almış bir adaya kusura bakma sen İstanbul'u yönetemezsin denemez. Başvurunun reddedileceğini anlayınca geri çekmişler. Sabah polisi devreye sokmuşlar. Olağanüstü itiraz mekanizması çerçevesinde bir itiraz yapmayı planlıyorlar.

AK PARTİ'DEN BÜYÜKÇEKMECE İDDİASINA YANIT

CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın iddialarına Yüksek Seçim Kurulu AK Parti temsilcisi Recep Özel'dan yanıt geldi. AK Parti'nin başvurusunu geri çekmediğini ifade eden Özel, "Başvurumuzu geri çekmedik. Görüşme takvimi değişti birkaç gün içinde görüşülür" dedi.