CHP Sözcüsü, İstanbul'daki son durumu aktarıp rakam verdi!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak 31 Mart yerel seçimleri sonrası yapılan itirazlar ve oy sayımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu lehine oy farkının 17 bin 919 olduğunu açıklayan Öztrak, "Sisteme göre farkın kapanmayacağı ortada" dedi.

Öztark'ın açıklamaları şöyle;

"YSK'ye itiraz elbette haktır. Biz de millet iradesinin eksiksiz tecelli etmesi konusunda oldukça hassasız. Ama hukuki dayanağı olmayan itirazlar seçimi şirazesinden çıkarır. Oyların nasıl sayıldığı bellidir. Bu kadar adamın gözü önünde bir sandık kurulunda iktidar aleyhine usulsüzlük var dediğiniz zaman size herkes güler, mantık dışıdır. Bu nasıl olmuştur bu kadar insanın gözü önünde, bu insanlar ya görev başına gitmemiştir ya ada görev başında uyumuştur. Benim AK Parti'ye tavsiyem milletin oyuyla uğraşacağına bunların görevine son vermesidir. Sandık başında gözlemcilerin itiraz etmemesine rağmen iktidar seçimi kaybettiği sandıkların yeniden sayılmasını istemiştir.

"NEDEN ŞİMDİ 24 HAZİRAN'DAKİ KARAR DEĞİŞTİRİLDİ?"

2014 yılda Mansur Yavaş için verilen karar bellidir. Bugüne kadar seçimlerde bu karar uygulandı. Şimdi ne oldu da değişiklik yapılıyor. Neden şimdi 2014 yılındaki karar değiştirildi. İktidarın itirazları da YSK'nın kararları da iyi niyetli değildi. Sandık kurulu üyeleri hakkında savcıların karar vermesi ve polisleri göndermesi kabul edilemez bir durumdur. Seçimlerin güvenliği için 24 Haziran'da tek kişi yönetimine geçmeden önce Bakanlar istifa ederdi. Şimdi böyle bir süreç yaşanmıyor. Atanmış ama partili olan Adalet Bakanı'nın, İçişlerini Bakanı'nın elleri oy çuvalının içinde ne işi var? Bu nasıl bir seçim sürecidir.

"TÜRKİYE'DE BENZER BİR SENARYO 7 HAZİRAN'DA YAŞANDI"

Önce AA sandık sonuçlarını karartmış, ardından sayın Yıldırım kaybettiği seçimi kazandım diye ilan etmeye kalkmıştır. Yetmemiş İstanbul'a boy boy afişler astırılmıştır. Algı operasyonu sürdürülmüştür. Sonuçları yaptıkları açıklamalarla itibarsızlaştırmışlardır. Türkiye benzer bir senaryoyu 7 Haziran'da yaşamıştır. Çeşitli kumpaslarla seçimler Kasım'da tekrarlatılmıştır. Bizler seçilmiş başkanlarımızla milletimizin oylarına sahip çıkmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Sivil darbe sürecinin sandığa ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Oy namustur. Kazandığımız seçimi masada kaybetmeyeceğiz.

"OY FARKI LEHİMİZE 17 BİN 919'DUR"

İstanbul'da sayım yapılan 31 bin 186 sandığın 15 bin 209'unda yani kabaca yüzde 49'unda yeniden sayım işlemi bitmiştir. Yıldırım, 4 milyon 153 bin 582, İmamoğlu'nun oyu 4 milyon 171 bin 501'dir. Oy farkı İmamoğlu lehine 17 bin 919'dur. Sisteme göre farkın kapanmayacağı ortada... Normal koşullarla bu fark kapanamaz. Biz oyların yeniden sayılmasından korkmuyoruz.