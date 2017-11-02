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CHP savaş açmıştı... Siyah Beyaz Aşk'ta senaristler istifa etti

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in şikayette bulunduğu Kanal D’de yayınlanan ‘Siyah Beyaz Aşk’ adlı dizinin senaristleri istifa etti

CHP savaş açmıştı... Siyah Beyaz Aşk'ta senaristler istifa etti

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in şikayette bulunduğu Kanal D’de yayınlanan ‘Siyah Beyaz Aşk’ adlı dizinin senaristleri istifa etti

02 Kasım 2017 Perşembe 14:26
CHP savaş açmıştı... Siyah Beyaz Aşk'ta senaristler istifa etti
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"Bizden bu kadar"
 CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in şikayette bulunduğu Kanal D’de yayınlanan ‘Siyah Beyaz Aşk’ adlı dizinin senaristleri istifa etti.
 Biçer, “Dizinin yayınlanan ilk iki bölümünde kadına ve sağlık çalışanlarına yöneltilen şiddetin izletilmekte olduğunu gördüm” eleştirisini yapmıştı. Dizinin senaristleri  Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon “Bizden bu kadar” diyerek istifa kararı aldı.
 Sina Koloğlu, Milliyet’teki köşesinde konuyla ilgili “Birden sürpriz gelişme oldu. Duyduğum, dizinin senaristleri Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon “Bizden bu kadar” diyerek istifa kararı aldı. Kulağıma gelen, özellikle son bölümün final sahnesi, bu anlaşmazlığa neden olmuş” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Siyah Beyaz AşkCHPKanal DTur Yıldız Biçer
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