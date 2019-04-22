CHP saldırı sonrası harekete geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta şehit cenazesinde yapılan saldırı nedeniyle gerçekleştirilen olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından partisinin milletvekilleriyle genel merkezde bir araya geldi.

Milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, “Bu bir linç girişimiydi” dediği öğrenildi. Toplantıda, saldırı olayının Meclis tarafından araştırılması için önerge verilmesi kararlaştırıldı. CHP lideri görüşmede, “CHP Genel Başkanlarının kaderinde, bu koltuğun kaderinde var saldırılar. İsmet İnönü’ye taşlı saldırı yapıldı. Bülent Ecevit’e silahlı saldırı düzenlendi” dedi ve şöyle devam etti:

”Tamamen planlı bir girişim. Köylülerle alakası yok. Ama biz sağduyulu olacağız ve geri adım da atmayacağız. PKK'nın saldırısı ile bu saldırı arasında fark yok. Aynı amaca hizmet ediyor. Bizler yine de sükuneti koruyalım, itidalli olalım. Bu saldırı bana değil Türkiye’nin huzuruna yapılmıştır. Zaten ben alışkınım. Daha önce de saldırılar yaşadım”