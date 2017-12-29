CHP PM'nin 5 üyesi ifade verdi

CHP PM'nin 6 Kasım 2016'daki toplantısının ardından yayınlanan bildirideki ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında PM üyeleri Yıldırım Kaya, Yaşar Seyman, Gamze Taşçıer, Hakkı Süha Okay ve Ali Rıza Erbay, Ankara Adliyesine gelerek, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. PM üyeleri, ifadelerini yazılı olarak savcıya teslim etti. PM Üyesi Kaya, adliye önünde yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisinin ülkenin sıcak gündemiyle ilgili açıklamada bulunmasının doğal olduğunu ifade etti.

PM üyelerinin avukatı Mesut Çalğan da soruşturmanın suç duyurusu üzerine açıldığını bildirdi. Olağanüstü gündemli olarak 6 Kasım 2016'da toplanan CHP PM'nin ardından "CHP Parti Meclisi'nden Yurttaşlarımıza" başlıklı bildiri yayınlamıştı. PM üyeleri hakkında, bildirinin ardından soruşturma başlatılmıştı.