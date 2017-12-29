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29 Aralık 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Aralık Günlük Burç Yorumu

CHP PM'nin 5 üyesi ifade verdi

CHP Parti Meclisinin (PM) 5 üyesi, 6 Kasım 2016'daki toplantılarının ardından yayınlanan bildiriye ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "iftira" ve AK Parti yöneticilerine yönelik "hakaret" suçundan haklarında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi

CHP PM'nin 5 üyesi ifade verdi

CHP Parti Meclisinin (PM) 5 üyesi, 6 Kasım 2016'daki toplantılarının ardından yayınlanan bildiriye ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "iftira" ve AK Parti yöneticilerine yönelik "hakaret" suçundan haklarında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi

29 Aralık 2017 Cuma 13:52
CHP PM'nin 5 üyesi ifade verdi
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CHP PM'nin 6 Kasım 2016'daki  toplantısının ardından yayınlanan bildirideki ifadeler nedeniyle  başlatılan soruşturma kapsamında  PM üyeleri Yıldırım Kaya, Yaşar Seyman, Gamze Taşçıer, Hakkı Süha Okay  ve Ali Rıza Erbay, Ankara Adliyesine gelerek, soruşturmayı yürüten cumhuriyet  savcısına ifade verdi. PM üyeleri, ifadelerini yazılı olarak savcıya teslim etti.  PM Üyesi Kaya, adliye önünde yaptığı açıklamada, ana muhalefet  partisinin ülkenin sıcak gündemiyle ilgili açıklamada bulunmasının doğal olduğunu  ifade etti. 
 PM üyelerinin avukatı Mesut Çalğan da soruşturmanın suç duyurusu  üzerine açıldığını bildirdi. Olağanüstü gündemli olarak 6 Kasım 2016'da toplanan CHP PM'nin  ardından "CHP Parti Meclisi'nden Yurttaşlarımıza" başlıklı bildiri yayınlamıştı.  PM üyeleri hakkında, bildirinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

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