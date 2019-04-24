CHP'nin uyuşturucuyla mücadele önerisine AK Parti'den ret

İBB Meclisi'nde, CHP grubunun "Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu" ve "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu" kurulması önerisi AK Parti'nin oylarıyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeni dönemin ikinci oturumu bugün canlı yayınlandı.

3 ÖNERİ KABUL EDİLMEDİ

CHP'nin "Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu" ve "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu" kurulması önerisi AK Parti grubunun oylarıyla reddedildi. CHP'nin "Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları" komisyonunun adına 'sendikalar'ın eklemesi önerisi de kabul edilmedi.

KOMİSYON ÜYE SAYISI 9'DAN 8'E DÜŞÜRÜLDÜ

AK Parti'nin önerisi ile 25 yıldır 9 olan komisyon üye sayısı ise 8'e düşürüldü. Böylece CHP'nin komisyonlardaki temsil oranı azalmış oldu.

İBB Meclisi'nin en önemli komisyonu olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, İmamoğlu'nun dijital verilerin incelenmesi için başlattığı işleme dava açan AK Partili Meclis Üyesi Yüksel Akyol girdi. Akyol'un bir önceki dönem olduğu gibi komisyon başkanı olması bekleniyor.

Davayı açan diğer AK Partili Meclis üyesi Ömer Faruk Kalaycı da ilk oturumda İBB Meclisi 2. başkan vekili olarak seçilmişti.

MECLİS'TEKİ ÜYE DAĞILIMI

312 sandalyeli İBB Meclisi'nde partilere göre üye dağılımı şu şekilde:

AK Parti: 176

CHP: 128

İYİ Parti: 4

MHP: 4