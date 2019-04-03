CHP'nin oyları korumak için aldığı önlemler dikkat çekti

CHP Sultangazi İlçe Örgünün ilçe seçim kurulunda oyların korunması için aldığı önlemler dikkat çekti. CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, alınan önlemlerle ilgili açıklamada, "Halkımıza seçim öncesi çağrımızdı; "Oy kullanmak sizden, oylarınıza sahip çıkmaz bizden" Vermiş olduğumuz sözü tutuyoruz, tutacağız!" dedi.

OYLARIN OLDUĞU SALONA KAMERA SİSTEMİ KURULDU

İstanbul'da oyların bulunduğu mühürlü kapıların arkasında 2 nöbetçi bulunduran CHP örgütü, ayrıca salona güvenlik kamerası sistemi kurdu.

Olası enerji kesintilerine karşı el feneri ve güç kaynağı bulunduran CHP'liler, oyların bulunduğu sahayı gören gözlem odasında da gözlemciler bulunduruyor.

"VERMİŞ OLDUĞUMUZ SÖZÜ TUTUYORUZ"

Sözcü'nün haberine göre CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, alınan önlemlerle ilgili, "Halkımıza seçim öncesi çağrımızdı; "Oy kullanmak sizden, oylarınıza sahip çıkmaz bizden" Vermiş olduğumuz sözü tutuyoruz, tutacağız! Birlikte Kazanacağız!" açıklamasında bulundu.